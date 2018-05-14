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В Екатеринбурге при подрыве основания телебашни пострадали автомобили
14 май 2018 (10:58)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. В Екатеринбурге утром 11 мая 2018 года был проведен третий подрыв недостроенной телебашни.
По словам очевидцев, о проведении работ жителей близлежащих домов заранее никто не предупреждал ни со стороны УГМК, ни со стороны заинтересованных ведомств (МЧС или Ростехнадзора).
«Утром люди слышали звук взрыва, повреждено несколько машин. Эта бедолага стоит на парковке «Артека». На территории находят осколки бетона. Жители говорят, что о каких-то новых взрывных работах их никто не предупреждал», — написала на своей странице в Facebook Маргарита Балакирская.
В УГМК согласились с претензиями автовладельцев и пообещали, что руководство АО «Ледовая арена» компенсирует ущерб. Вместе с тем в холдинге не пояснили, по какой причине взрывные работы проводились без предупреждения.
Напомним, что это уже третий подрыв в районе, где стояла недостроенная телебашня. Ранее в УГМК обещали провести демонтаж в течение одного дня с помощью двух взрывов. 24 марта 2018 года был проведен первый подрыв, в результате которого упала лишь часть башни. 27 марта 2018 года подрядчик провел второй подрыв, после которого от башни осталось основание. В тот день работы также были проведены без предупреждения.
По словам очевидцев, о проведении работ жителей близлежащих домов заранее никто не предупреждал ни со стороны УГМК, ни со стороны заинтересованных ведомств (МЧС или Ростехнадзора).
«Утром люди слышали звук взрыва, повреждено несколько машин. Эта бедолага стоит на парковке «Артека». На территории находят осколки бетона. Жители говорят, что о каких-то новых взрывных работах их никто не предупреждал», — написала на своей странице в Facebook Маргарита Балакирская.
В УГМК согласились с претензиями автовладельцев и пообещали, что руководство АО «Ледовая арена» компенсирует ущерб. Вместе с тем в холдинге не пояснили, по какой причине взрывные работы проводились без предупреждения.
Напомним, что это уже третий подрыв в районе, где стояла недостроенная телебашня. Ранее в УГМК обещали провести демонтаж в течение одного дня с помощью двух взрывов. 24 марта 2018 года был проведен первый подрыв, в результате которого упала лишь часть башни. 27 марта 2018 года подрядчик провел второй подрыв, после которого от башни осталось основание. В тот день работы также были проведены без предупреждения.
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