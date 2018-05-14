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ЦСР: при изменении системы госзакупок бюджет РФ сможет экономить до 68 млрд рублей в год

УрБК, Москва, 14.05.2018. Бюджет РФ может дополнительно экономить до 68 млрд руб. в год, если на сегмент госзакупок распространить контрактные отношения, которые сейчас сложились между заказчиками и частным бизнесом, считают аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР).



В российской системе госзакупок есть особый сектор, в котором и заказчиком, и поставщиком выступают госорганизации. Авторы доклада отмечают, что в большинстве случаев такие госзакупки проходят у единственного поставщика, а значит, использование торгов не только не приводит к экономии за счет конкурентной борьбы поставщиков, но, наоборот, приводит к потерям бюджетных денег из-за трат на организацию торгов.



«Заказчики в большинстве случаев вынуждены заключать контракты с единственным или заранее определенным поставщиком. На основе наших данных, 87% по количеству и 80% по стоимости G2G-контрактов заключаются либо с единственным поставщиком, либо по итогам несостоявшихся торгов. При этом и заказчик, и поставщик имитируют предоставление лучших условий госконтрактов», ― говорится в докладе.



По оценкам аналитиков ЦСР, если распространить на этот сегмент отношения, которые сейчас сложились между заказчиками и частным бизнесом в части конкуренции и ценовых скидок, то бюджет ежегодно мог бы экономить не менее 50-68 млрд руб. или 1% от общего объема ассигнований, направляемых в госзакупки, а также сохранить 10 млрд руб., которые сейчас система теряет на имитацию проведения торгов.



Сейчас в секторе работают 95 тыс. организаций, из которых 73 тыс. заказывают и 22 тыс. поставляют продукцию, следует из доклада ЦСР. В год заключается 360-400 тыс. сделок на общую сумму 550-670 млрд руб., в том числе четверть контрактов — особо крупные, стоимостью свыше 1 млрд руб. При этом у частного бизнеса доля госконтрактов стоимостью свыше 1 млрд руб. составляет не более 15%.

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