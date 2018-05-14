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В Екатеринбурге ликвидировали четыре незаконных объекта торговли
14 май 2018 (10:21)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. В Екатеринбурге ликвидированы четыре нелегальных объекта торговли, два из них находились на Уралмаше, еще два — на Химмаше. Об этом сообщается на официальном портале уральской столицы.
По данным администрации Орджоникидзевского района, земельный участок по ул. Индустрии, 33 был освобожден от нестационарного объекта принудительно при участии судебных приставов. Металлическую конструкцию вывезли сотрудники муниципального учреждения «Центр организации движения» на штрафстоянку.
Земельный участок на ул. Уральских Рабочих, 33 собственник освободил добровольно, получив предписание от судебных приставов и представителей муниципалитета. Еще два незаконных ларька прекратили деятельность в переулке Хибиногорском, 29, информирует администрация Чкаловского района.
По данным администрации Орджоникидзевского района, земельный участок по ул. Индустрии, 33 был освобожден от нестационарного объекта принудительно при участии судебных приставов. Металлическую конструкцию вывезли сотрудники муниципального учреждения «Центр организации движения» на штрафстоянку.
Земельный участок на ул. Уральских Рабочих, 33 собственник освободил добровольно, получив предписание от судебных приставов и представителей муниципалитета. Еще два незаконных ларька прекратили деятельность в переулке Хибиногорском, 29, информирует администрация Чкаловского района.
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