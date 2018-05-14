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Российские операторы планируют использовать вендинговые аппараты для продажи sim-карт
14 май 2018 (10:01)
УрБК, Москва, 14.05.2018. В России уже в этом году могут появиться торговые автоматы для продажи sim-карт — simкоматы, пишет газета «Ведомости».
Планируется, что устройства будут идентифицировать покупателей, сканируя паспорт и сверяя его с изображением, полученным с камеры.
Как сообщает издание, новым форматом торговли заинтересованы все крупные операторы России. Установка simкоматов позволит снизить издержки и повысить проникновение сети в труднодоступных и популярных местах. При этом представители операторов не комментируют детали внедрения нового формата.
Планируется, что устройства будут идентифицировать покупателей, сканируя паспорт и сверяя его с изображением, полученным с камеры.
Как сообщает издание, новым форматом торговли заинтересованы все крупные операторы России. Установка simкоматов позволит снизить издержки и повысить проникновение сети в труднодоступных и популярных местах. При этом представители операторов не комментируют детали внедрения нового формата.
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