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Бывшего мэра Каменска-Уральского отправили под домашний арест
14 май 2018 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов помещен под домашний арест по решению суда.
В настоящее время Михаил Астахов возглавляет администрацию Южного управленческого округа. 12 мая 2018 года его задержали в связи с подозрением в получении взятки в 2014 году, когда он был мэром Каменска-Уральского. Уже на следующий день суд избрал для него меру пресечения.
Михаил Астахов был главой Каменска-Уральского с 2008 по 2016 год. Последние два года он руководит администрацией Южного управленческого округа.
В настоящее время Михаил Астахов возглавляет администрацию Южного управленческого округа. 12 мая 2018 года его задержали в связи с подозрением в получении взятки в 2014 году, когда он был мэром Каменска-Уральского. Уже на следующий день суд избрал для него меру пресечения.
Михаил Астахов был главой Каменска-Уральского с 2008 по 2016 год. Последние два года он руководит администрацией Южного управленческого округа.
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