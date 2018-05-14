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В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей улицу Красных командиров будут поэтапно закрывать до сентября

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. С 14 мая по 15 сентября 2018 года энергетики будут поэтапно закрывать улицу Красных командиров в микрорайоне Эльмаш из-за ремонта теплосетей, сообщает администрация Екатеринбурга.



«На ремонт встает участок тепломагистрали М-04, которая расположена на оси улицы Красных Командиров. В связи с этим, начиная с понедельника 14 мая и по 15 сентября 2018 года специалисты АО «ЕТК» поэтапно будут закрывать улицу Красных командиров для проведения ремонтных работ», ― сообщают в администрации города.



С 14 мая по 10 июня перекроют участок от дома № 32 по улице Красных командиров до улицы Старых большевиков, с 26 мая по 27 июня — от Старых большевиков до дома № 72, с 9 июня по 27 июля — от дома № 72 до въезда на парковку в районе дома № 29 по улице Красных командиров, с 30 июля по 15 сентября — от улицы Шефской до дома № 76.



Во время первого этапа объезд для транспорта будет организован по улицам Войкова, Шефской, Энтузиастов, Стачек, Старых большевиков, второго, третьего и четвертого — по улицам Войкова, Шефской, Старых большевиков, Энтузиастов, пятого — по улицам Лобкова, Донской, Кобозева, Шефской.



Также из-за ремонта теплосетей на Вторчермете специалисты ООО «Сантехсервис» полностью перекроют движение автотранспорта по улице Эскадронной с 13 мая по 15 октября 2018 года.



«Участок теплотрассы, расположенной вдоль улицы Эскадронной на отрезке от улицы Ляпустина до переулка Дизельного, энергетики планируют ремонтировать в период с 13 мая по 25 августа 2018 года. А второй участок этой же теплокоммуникации, пролегающий между улицами Новосибирской и Ляпустина, будет ремонтироваться в срок с 13 мая до 10 октября 2018 года. В течение всего этого времени движение автотранспорта по улице Эскадронной будет закрыто, а автомобилистам придется выбирать пути объезда», — сообщают в администрации Екатеринбурга.

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