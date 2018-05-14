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В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по факту гибели работника на шахте «Естюнинская»
14 май 2018 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по факту гибели работника на шахте «Естюнинская».
По предварительной информации, 12 мая 2018 года, в утренние часы на шахте, которая входит в состав ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», трое работников закладывали взрывпакеты.
«Двое работников вернулись, а один из работников остался. Впоследствии мастер обнаружил, что вернулись не все работники. Спустился и на 240-м горизонте обнаружил тело сотрудника. Погибший — машинист креперной лебедки с правом ведения взрывных работ, 1987 года рождения. Работает на предприятии с 2011 года. При осмотре врач пояснил, что тело имеет характерные признаки взрывного травмирования. Однако работники характерных звуков взрыва не слышали», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура в ходе проверки выясняет обстоятельства гибели работника шахты. В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ.
По предварительной информации, 12 мая 2018 года, в утренние часы на шахте, которая входит в состав ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», трое работников закладывали взрывпакеты.
«Двое работников вернулись, а один из работников остался. Впоследствии мастер обнаружил, что вернулись не все работники. Спустился и на 240-м горизонте обнаружил тело сотрудника. Погибший — машинист креперной лебедки с правом ведения взрывных работ, 1987 года рождения. Работает на предприятии с 2011 года. При осмотре врач пояснил, что тело имеет характерные признаки взрывного травмирования. Однако работники характерных звуков взрыва не слышали», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура в ходе проверки выясняет обстоятельства гибели работника шахты. В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ.
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