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Новым генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге назначен Дерек Лавери

11 май 2018 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Новым генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге назначен бывший заместитель пресс-секретаря посольства Великобритании в Москве Дерек Лавери. Об этом сообщается на официальной странице посольства Великобритании в России в Facebook.

«Мы рады приветствовать Дерека Лавери на новой должности генерального консула Великобритании в Екатеринбурге. Дерек стал первым дипломатом, который работал во всех трех представительствах Великобритании в России», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее должность генконсула Великобритании в Екатеринбурге занимал Мартин Феннер.

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