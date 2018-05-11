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Новым генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге назначен Дерек Лавери
11 май 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Новым генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге назначен бывший заместитель пресс-секретаря посольства Великобритании в Москве Дерек Лавери. Об этом сообщается на официальной странице посольства Великобритании в России в Facebook.
«Мы рады приветствовать Дерека Лавери на новой должности генерального консула Великобритании в Екатеринбурге. Дерек стал первым дипломатом, который работал во всех трех представительствах Великобритании в России», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее должность генконсула Великобритании в Екатеринбурге занимал Мартин Феннер.
«Мы рады приветствовать Дерека Лавери на новой должности генерального консула Великобритании в Екатеринбурге. Дерек стал первым дипломатом, который работал во всех трех представительствах Великобритании в России», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее должность генконсула Великобритании в Екатеринбурге занимал Мартин Феннер.
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