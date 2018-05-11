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В Ирбите начальник СИЗО № 2 осужден за использование труда заключенных в личных целях

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Ирбитский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника ФКУ «СИЗО № 2» Игоря Крошнякова, который обвинялся в превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, судебное следствие установило, что с 2012 по 2014 годы И. Крошняков давал незаконные указания своим подчиненным привлечь граждан, отбывающих наказание в СИЗО, к различным строительным и хозяйственным работам на принадлежащих ему, его родственникам и знакомым объектах недвижимости.



Кроме того, с 2013 по 2015 годы начальник СИЗО № 2 незаконно приобрел, перевез и хранил в квартире по месту жительства основную часть огнестрельного оружия — ствольную коробку пистолета-пулемета конструкции Шпагина (ППШ) образца 1941 года.



Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений — по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка основных частей оружия». По совокупности преступлений суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, штрафу в 50 тыс. руб. и лишении на 2 года права занимать руководящие должности.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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