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Свердловские отели оштрафовали на 266 тыс. рублей за нарушение норм, установленных к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области на 7 мая 2018 года проверило 227 сайтов хозяйствующих субъектов, провело 279 внеплановых проверок, по результатам которых выявлено 11 случаев завышения цен в гостиницах региона в период матчей ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, проверки проводятся в рамках мер, направленных на предотвращение и пресечение нарушений требований постановления правительства Российской Федерации «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания на территории субъектов РФ, в которых будут проводиться спортивные соревнования Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации FIFA 2017 года».



По итогам проверок четыре хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности, семь получили предостережения на основании положений федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».



Также выявлено 12 случаев по факту оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания.



Всего за нарушения в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг гостиничного обслуживания вынесено 89 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составляет 266 тыс. 720 руб.



Кроме того, ведомством было установлено, что внаем сдаются средства размещения лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Указанная информация направлена в Управление Федеральной налоговой службой по Свердловской области для проверки соблюдения данными лицами налоговых обязательств и декларирования полученных доходов.

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