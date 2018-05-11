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Краснотурьинская больница заплатит бывшему сотруднику за использование его изобретений 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Краснотурьинский городской суд взыскал с ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» в пользу бывшего сотрудника более 500 тыс. руб. задолженности по выплате авторского вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«Гражданин с 2014 года по август 2016-го работал заведующим хирургическим отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница». В период трудовой деятельности он изобрел способ санации гнойных полостей в забрюшинном пространстве и способ аппендэктомии при распространении воспалительного процесса на купол слепой кишки. Авторские права на указанные служебные изобретения официально зарегистрированы в Государственном реестре изобретений РФ, Федеральной службой по интеллектуальной собственности выданы патенты», — рассказали в пресс-службе.



Таким образом, указанные изобретения являются служебными изобретениями, исключительное право на них принадлежит больнице, а у изобретателя, при условии использования больницей его новаций, возникает право на авторское вознаграждение.



Краснотурьинская городская больница не выполнила свои обязанности по выплате авторского вознаграждения бывшему сотруднику, поэтому мужчина обратился с исковым заявлением в Краснотурьинский городской суд. По расчетам истца, сумма авторских выплат за период с 2015 по 2016 год по двум патентам составила 538 тыс. 029 руб. Также гражданин просил взыскать с ответчика расходы на юридические услуги в размере 15 тыс. руб. и по оплате государственной пошлины — 8 тыс. 580 руб.



Краснотурьинский городской суд иск удовлетворил частично. С ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» в пользу бывшего сотрудника взыскано вознаграждение за использование изобретения по первому патенту в размере 315 тыс. 780 руб., по второму патенту — 114 тыс. 233 руб., а также вознаграждение за изобретения по патентам в сумме 45 тыс. 010 руб.



Кроме того, с ответчика взысканы судебные издержки: оплата юридических услуг — 13 тыс. 243 руб. и госпошлина — 7 тыс. 575 руб. В совокупности медучреждение должно выплатить 509 086 руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако судебная коллегия оставила решение Краснотурьинского городского суда без изменения. Решение вступило в законную силу.

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