Дайджест
Работа Генконсульства РФ в Гонконге была временно приостановлена
11 май 2018 (17:07)
Работа российского Генерального консульства в Гонконге была приостановлена из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в районе Ван-Чай. Об этом сообщается на странице в соцсети российского дипломатического представительства, передает портал «Газета.ру».
«В связи с обнаружением в районе офиса Генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй Мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий, 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бомба была обнаружена во время строительных работ.
«В связи с обнаружением в районе офиса Генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй Мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий, 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бомба была обнаружена во время строительных работ.
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