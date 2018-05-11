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Работа Генконсульства РФ в Гонконге была временно приостановлена

Работа российского Генерального консульства в Гонконге была приостановлена из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в районе Ван-Чай. Об этом сообщается на странице в соцсети российского дипломатического представительства, передает портал «Газета.ру».



«В связи с обнаружением в районе офиса Генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй Мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий, 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления», — говорится в сообщении.



Отмечается, что бомба была обнаружена во время строительных работ.

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