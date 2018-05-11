Дайджест

Президент Хорватии планирует посетить матчи ЧМ-2018

11 май 2018 (17:07)

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает газета «Известия».

«Президент Хорватии хочет посетить чемпионат мира по футболу в России. Однако сейчас нет уверенности в том, что глава государства найдет свободное время для поездки, учитывая официальные обязательства Колинды Грабар-Китарович», — цитирует издание представителя пресс-службы президента Хорватии.

Ранее президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро рассказал об отношении иностранцев к российским болельщикам в преддверии чемпионата мира 2018 года.

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