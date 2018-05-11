Дайджест

Президент Хорватии планирует посетить матчи ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает газета «Известия».



«Президент Хорватии хочет посетить чемпионат мира по футболу в России. Однако сейчас нет уверенности в том, что глава государства найдет свободное время для поездки, учитывая официальные обязательства Колинды Грабар-Китарович», — цитирует издание представителя пресс-службы президента Хорватии.



Ранее президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро рассказал об отношении иностранцев к российским болельщикам в преддверии чемпионата мира 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: