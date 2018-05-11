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Из законопроекта о контрсанкциях убрали перечисление сфер и отраслей

УрБК, Москва, 11.05.2018. Совет по законотворчеству Госдумы решил убрать из законопроекта о контрсанкциях перечисление сфер и отраслей, которые могут попасть под эмбарго. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».



К такому решению пришли по итогам экспертной дискуссии, прошедшей в рамках совета по законотворчеству под руководством спикера Вячеслава Володина. Законопроект раскритиковали в профильных комитетах. В текст документа включили пункт о поддержке российских предприятий, попавших под западные санкции.



«При подготовке законопроекта ко второму чтению внести изменения, имеющие целью исключить из него упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, расширить полномочия президента РФ и правительства РФ по применению санкций», — говорится в проекте поправок, одобренном советом по законотворчеству.



Отметим, что в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан.

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