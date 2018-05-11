Новости дня
Из законопроекта о контрсанкциях убрали перечисление сфер и отраслей
11 май 2018 (16:51)
УрБК, Москва, 11.05.2018. Совет по законотворчеству Госдумы решил убрать из законопроекта о контрсанкциях перечисление сфер и отраслей, которые могут попасть под эмбарго. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
К такому решению пришли по итогам экспертной дискуссии, прошедшей в рамках совета по законотворчеству под руководством спикера Вячеслава Володина. Законопроект раскритиковали в профильных комитетах. В текст документа включили пункт о поддержке российских предприятий, попавших под западные санкции.
«При подготовке законопроекта ко второму чтению внести изменения, имеющие целью исключить из него упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, расширить полномочия президента РФ и правительства РФ по применению санкций», — говорится в проекте поправок, одобренном советом по законотворчеству.
Отметим, что в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан.
К такому решению пришли по итогам экспертной дискуссии, прошедшей в рамках совета по законотворчеству под руководством спикера Вячеслава Володина. Законопроект раскритиковали в профильных комитетах. В текст документа включили пункт о поддержке российских предприятий, попавших под западные санкции.
«При подготовке законопроекта ко второму чтению внести изменения, имеющие целью исключить из него упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, расширить полномочия президента РФ и правительства РФ по применению санкций», — говорится в проекте поправок, одобренном советом по законотворчеству.
Отметим, что в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ОК «Русал» признала несостоятельными предыдущие прогнозы развития компании
- Из ОК «Русал» уволился самый высокопоставленный иностранный топ-менеджер
- Минфин США назвал условия снятия санкций с ОК «Русал»
- В Госдуме рассмотрят законопроект об ответных мерах на санкции США
- Члены Совфеда разработают законопроект о конфискации активов европейских и американских компаний