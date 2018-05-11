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В Березовском Кедровский крупяной завод задолжал бывшим работникам свыше 2,2 млн рублей
11 май 2018 (16:39)
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. В Березовском ООО «Кедровый крупяной завод» погасило перед бывшими работниками задолженность по зарплате в размере свыше 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Речь идет о задолженности, образовавшейся с ноября 2013 года по июль 2014 года. Сейчас завод проходит процедуру банкротства и также имеет задолженность по выплате реестровой заработной платы. Ее будут погашать по итогам реализации имущества предприятия, которое организует конкурсный управляющий.
Речь идет о задолженности, образовавшейся с ноября 2013 года по июль 2014 года. Сейчас завод проходит процедуру банкротства и также имеет задолженность по выплате реестровой заработной платы. Ее будут погашать по итогам реализации имущества предприятия, которое организует конкурсный управляющий.
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