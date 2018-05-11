Новости дня

Альфа-банк выкупил здание ТРК «Комсомолл» в Екатеринбурге за 1,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Альфа-банк стал победителем торгов по продаже торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Комсомолл» в Екатеринбурге. Об этом говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Начальная цена аукциона составляла 1 млрд 092 млн 405 тыс. руб. В итоге объект был продан за 1 млрд 100 млн руб.



Четырехэтажный ТЦ «Комсомолл» расположен на Дублере Сибирского тракта, 2. Его площадь составляет более 53,4 тыс. кв. м. Ранее объект входил в состав холдинга DVI Group, с компаний которого взыскивает долги Альфа-банк.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: