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Минфин предложил сократить расходы на пенсии в 2018 году на 51,5 млрд рублей
11 май 2018 (16:07)
УрБК, Москва, 11.05.2018. Министерство финансов России предложило уменьшить расходы федерального бюджета на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году на 51,5 млрд руб. Проект поправок ведомства в бюджет этого года размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов РФ.
Согласно документу, расходы на социальную политику в целом сократятся относительно плана на 52,93 млрд руб., из них 51,5 млрд руб. за счет расходов на пенсионное обеспечение граждан.
Кроме того, Минфин предлагает на 5,9 млрд руб. снизить расходы на социальное обеспечение: меры государственной поддержки инвалидам в этом году предлагается сократить на 2,23 млрд руб.
Согласно документу, расходы на социальную политику в целом сократятся относительно плана на 52,93 млрд руб., из них 51,5 млрд руб. за счет расходов на пенсионное обеспечение граждан.
Кроме того, Минфин предлагает на 5,9 млрд руб. снизить расходы на социальное обеспечение: меры государственной поддержки инвалидам в этом году предлагается сократить на 2,23 млрд руб.
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