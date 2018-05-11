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Официальный курс доллара США снизился на 78 коп., евро — на 66 коп.

11 май 2018 (15:42)

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2018 года. Курс долл. США снизился на 78,75 коп., до 61,73 руб., евро — на 66,27 коп., до 73,51 руб.

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