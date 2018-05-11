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В Екатеринбурге мошенники рассылают sms о призовых купонах на 5 тыс. руб. в торговую сеть «Пятерочка»
11 май 2018 (15:21)
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. В Екатеринбурге мошенники массово рассылают sms гражданам с предложением бесплатно получить купон на 5 тыс. руб. в магазины торговой сети «Пятерочка».
По словам начальника управления по работе с государственными органами Уральского дивизиона «X5 Retail Group» Дениса Сухорукова, в сообщении для получения купона предлагается пройти по ссылке на сайт.
«Мы просим не реагировать на предложения мошенников получить бесплатные купоны в магазинах «Пятерочка», не переходить по указанным в сообщении ссылкам и не участвовать в дальнейшем распространении информации, так как это может быть опасно для ваших устройств», ― написал Денис Сухоруков на своей странице в сети Facebook.
По его словам, торговая сеть не предоставляет купоны на 5 тыс. руб., не имеет отношения к рассылке и пытается установить ее организаторов.
По словам начальника управления по работе с государственными органами Уральского дивизиона «X5 Retail Group» Дениса Сухорукова, в сообщении для получения купона предлагается пройти по ссылке на сайт.
«Мы просим не реагировать на предложения мошенников получить бесплатные купоны в магазинах «Пятерочка», не переходить по указанным в сообщении ссылкам и не участвовать в дальнейшем распространении информации, так как это может быть опасно для ваших устройств», ― написал Денис Сухоруков на своей странице в сети Facebook.
По его словам, торговая сеть не предоставляет купоны на 5 тыс. руб., не имеет отношения к рассылке и пытается установить ее организаторов.
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