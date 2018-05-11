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Среди держателей карт Visa УБРиР в девять раз выросло число транзакций с помощью смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Среди держателей карт Visa Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) растет проникновение бесконтактных платежей с помощью смартфона. С момента запуска наиболее распространенных сервисов NFC-оплаты (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) в УБРиР количество операций, совершенных с их помощью, увеличилось в 9 раз, сообщает пресс-служба финансовой организации.



По данным Visa, Россия входит в тройку стран-лидеров по числу карт, привязанных к Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Этому способствует как развитие инфраструктуры — более 80% pos-терминалов принимают бесконтактные карты, так и само население — россияне достаточно восприимчивы к инновациям и новым технологиям.



Сервисы бесконтактной оплаты стали доступны клиентам УБРиР в IV квартале 2017 года, и если в конце прошлого года с их применением было проведено около 39 тыс. транзакций, то уже в мае этого года их количество превысило 348 тыс.



Основную долю (62%) занимают операции с помощью сервиса Apple Pay, средний оборот по которому сейчас составляет 1 млн руб. в день, далее по популярности идут Samsung Pay и Google Pay c оборотами в 380 тыс. руб. и 160 тыс. руб. в день соответственно. Чаще всего смартфоном расплачиваются в супермаркетах и кафе, в магазинах одежды, в аптеках и на АЗС.

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