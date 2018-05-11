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В Михайловске на месяц закрыли ресторан «Престиж» из-за шума

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Нижнесергинский районный суд Свердловской области по требованию Роспотребнадзора приостановил деятельность ресторана «Престиж» в городе Михайловск (ул. Кирова, 37) на 30 суток из-за несоблюдения санитарных норм.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в надзорный орган обратился житель дома, в котором расположен ресторан, с жалобой на шум. На основании его жалобы инспекторы провели внеплановую проверку, в ходе которой установили, что в обеденном зале «Престижа», находящегося под квартирой заявителя, установлено слишком мощное звуковое оборудование.



«Эквивалентный уровень звука (с 7 до 23 часов) при работающей музыкальной системе (микшерский пульт EurorackUB2442FX-PRO, усилитель BEHAINGER, кроссовер 223XLdbx, колонки BEHAINGER), установленной в обеденном зале ресторана «Престиж», не соответствовал нормативным величинам», ― пояснили в пресс-службе Свердловского Роспотребнадзора.



Помимо этого, инспекторы нашли и другие нарушения в ресторане. В частности, моечные ванны во всех производственных цехах ресторана присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов, которые должны составлять не менее 20 мм от верха приемной воронки, не оборудованы сливными трапами и уклонами пола к ним, а также локальными вытяжными системами вентиляции.



В результате проверки сотрудники Ропотребнадзора составили протокол о нарушении статьи 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и передали материалы проверки в суд с требованием приостановить работу предприятия.



24 апреля 2018 года состоялось слушание, по итогам которого суд приостановил работу ресторана на 30 суток с 18 апреля 2018 года.

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