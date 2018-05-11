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В Тугулыме суд взыскал с больницы 280 тыс. рублей за некачественное лечение пациентки
11 май 2018 (13:30)
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Тугулымский районный суд взыскал с местной центральной районной больницы 280 тыс. руб. за некачественное лечение несовершеннолетней пациентки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ребенка госпитализировали в медучреждение с диагнозом: дисбактериоз, общее обезвоживание организма, энтероколит.
«В рамках назначенного лечения в одну из вен левой руки установлен периферический катетер, через который подавалось лекарство. Со временем лекарство через указанный катетер перестало проходить, в связи с чем катетер был закрыт заглушкой и оставлен в сосуде, что привело к отеку левой руки», — говорится в сообщении.
После этого пациентку перевели в ГБУ Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1» с диагнозом: некроз кожи, мягких тканей левых предплечья и кисти.
Прокуратура по итогам проверки пришла к выводу, что больному был причинен моральный вред из-за некачественного лечения. После этого был составлен судебный иск о взыскании компенсации морального вреда с ГБУЗ «Тугулымская центральная районная больница» в пользу несовершеннолетней пациентки и ее матери.
Ребенка госпитализировали в медучреждение с диагнозом: дисбактериоз, общее обезвоживание организма, энтероколит.
«В рамках назначенного лечения в одну из вен левой руки установлен периферический катетер, через который подавалось лекарство. Со временем лекарство через указанный катетер перестало проходить, в связи с чем катетер был закрыт заглушкой и оставлен в сосуде, что привело к отеку левой руки», — говорится в сообщении.
После этого пациентку перевели в ГБУ Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1» с диагнозом: некроз кожи, мягких тканей левых предплечья и кисти.
Прокуратура по итогам проверки пришла к выводу, что больному был причинен моральный вред из-за некачественного лечения. После этого был составлен судебный иск о взыскании компенсации морального вреда с ГБУЗ «Тугулымская центральная районная больница» в пользу несовершеннолетней пациентки и ее матери.
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