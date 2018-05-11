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Под Львовом радикалы сожгли цыганский табор

Неизвестные сожгли под Львовом украинский табор. Об этом сообщила сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНИАН.



Инцидент произошел в поселке Рудное Железнодорожного района Львова. Пострадавших нет, однако все имущество было уничтожено, жители лагеря покинули поселение.



22 апреля активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») разогнали табор цыган на Лысой горе в Киеве. После «убедительных законных аргументов» ромы покинули лагерь, после чего тот был сожжен. Тогда координатор организации Сергей Мазура пообещал, что подобные рейды против «незаконных появлений» цыган планируются повторить уже на следующей неделе.

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