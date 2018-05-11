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Сумма штрафов гостиницам за завышение цен к ЧМ-2018 превысила 8,2 млн рублей

УрБК, Москва, 11.05.2018. Совокупная сумма штрафов, выписанных Роспотребнадзором гостиницам городов-организаторов ЧМ-2018 за завышение стоимости проживания на время проведения матчей, превысила 8,2 млн руб.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, под мониторинг цен проживания попали свыше 17,1 тыс. объектов размещения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, Ростове, Калининграде и Саранске. За время наблюдения инспекторы Роспотребнадзора выявили 649 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание, из них 27 — за последнюю неделю, и 161 случай отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.



Инспекторы провели почти 1,5 тыс. внеплановых проверок гостиниц по фактам выявленных противоправных действий. На 11 мая 2018 года возбуждено в общей сложности 11,7 тыс. дел об административных правонарушениях. В совокупности региональные управления Роспотребнадзора подали 179 исков в суды в защиту неопределенного круга потребителей, дела готовятся к рассмотрению.



«C 19 февраля работает всероссийская горячая линия для потребителей к Чемпионату мира по футболу-2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей», ― сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.



В надзорном органе намерены и дальше вести мониторинг стоимости гостиничного обслуживания в городах-организаторах ЧМ-2018.

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