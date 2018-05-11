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С начала 2018 года пассажиропоток «Уральских авиалиний» вырос на 22%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. За четыре месяца 2018 года «Уральские авиалинии» увеличили пассажиропоток на 22%, до 2 млн 286,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Всего за январь-апрель 2018 года самолеты «Уральских авиалиний» выполнили 16,8 тыс. рейсов, в том числе 9,3 тыс. — по России, 3,9 тыс. — по СНГ, 3,6 тыс. — в страны дальнего зарубежья. Количество выполненных рейсов выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



В апреле 2018 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 638 тыс. пассажиров, в годовом выражении пассажиропоток вырос на 19%. Всего за этот месяц было выполнено 4,7 тыс. рейсов, из которых 2,6 тыс. рейсов по России, 1,1 тыс. — по СНГ и 1 тыс. — в страны дальнего зарубежья. Пассажирооборот за апрель превысил 1,5 млрд пассажирокилометров.

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