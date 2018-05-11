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Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Свердловской области на уровне «BB+»

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Свердловской области на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Рейтинг Свердловской области повышен Fitch Ratings до данного уровня в 2016 году и подтвержден в 2017 году.

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