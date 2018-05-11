Россельхознадзор уничтожил в Екатеринбурге 450 кг яблок без маркировки

Фотография пресс-службы Управления Россельхознадзора по Свердловской области

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области уничтожили 450 кг яблок, изъятых на базе в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Партия товара без маркировки была обнаружена на двух складах плодоовощной базы во время проверки.«Обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция: яблоки свежие неустановленного происхождения, без маркировки и без сопроводительных документов», — говорится в сообщении.Вся изъятая Россельхознадзором продукция была смешана с землей на полигоне бытовых отходов.