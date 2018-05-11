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Россельхознадзор уничтожил в Екатеринбурге 450 кг яблок без маркировки
11 май 2018 (11:29)
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области уничтожили 450 кг яблок, изъятых на базе в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Партия товара без маркировки была обнаружена на двух складах плодоовощной базы во время проверки.
«Обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция: яблоки свежие неустановленного происхождения, без маркировки и без сопроводительных документов», — говорится в сообщении.
Фотография пресс-службы Управления Россельхознадзора по Свердловской области
Вся изъятая Россельхознадзором продукция была смешана с землей на полигоне бытовых отходов.
Партия товара без маркировки была обнаружена на двух складах плодоовощной базы во время проверки.
«Обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция: яблоки свежие неустановленного происхождения, без маркировки и без сопроводительных документов», — говорится в сообщении.
Фотография пресс-службы Управления Россельхознадзора по Свердловской области
Вся изъятая Россельхознадзором продукция была смешана с землей на полигоне бытовых отходов.
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