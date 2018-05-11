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В Нижнем Тагиле прошли обыски в офисе компании «Водоканал-НТ»

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Следственные органы при поддержке бойцов Росгвардии провели 10 мая 2018 года обыски в офисе ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле.



Как пояснили в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области, следственные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в октябре 2017 года по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».



«В ходе проведенных обысков изъята интересующая следствие документация, которая не имеет никакого отношения к текущей деятельности организации и касается прошедшего периода работы этой компании», — пояснили в пресс-службе ведомства.



Отметим, что обыски в ООО «Водоканал-НТ» прошли на фоне подготовки концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению в Нижнем Тагиле. Соответствующие конкурсы администрация города планирует провести в конце мая 2018 года.

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