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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Водоканал» в Асбесте
11 май 2018 (10:29)
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Водоканал» (г. Асбест) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 8 мая 2018 года. Заявителем по делу выступает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», сумма исковых требований составляет 22 млн 424 тыс. руб.
Как пояснили в «Водоканале», задолженность перед энергетиками сформировалась в результате систематических неплатежей со стороны управляющих организаций ЖКХ Асбеста.
Отметим, АО «Водоканал» является дочерней структурой градообразующего предприятия ОАО «УралАсбест», осуществляет обслуживание системы водопровода и канализации Асбеста.
Соответствующий документ поступил в суд 8 мая 2018 года. Заявителем по делу выступает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», сумма исковых требований составляет 22 млн 424 тыс. руб.
Как пояснили в «Водоканале», задолженность перед энергетиками сформировалась в результате систематических неплатежей со стороны управляющих организаций ЖКХ Асбеста.
Отметим, АО «Водоканал» является дочерней структурой градообразующего предприятия ОАО «УралАсбест», осуществляет обслуживание системы водопровода и канализации Асбеста.
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