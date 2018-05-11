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В Екатеринбурге по ночам будут перекрывать улицы Большакова и Первомайская
11 май 2018 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. В Екатеринбурге на двух участках улиц Большакова и Первомайская 20 и 22 мая 2018 года начнется ремонт дорожного покрытия. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
Работы на улице Большакова на участке от Луначарского до Восточной будут проводиться с 21.00 до 06.00 в период с 20 по 30 мая 2018 года. Участок улицы Первомайской от Горького до Карла Либкнехта будут ремонтировать с 21.00 до 06.00 с 22 по 30 мая 2018 года.
Работы на улице Большакова на участке от Луначарского до Восточной будут проводиться с 21.00 до 06.00 в период с 20 по 30 мая 2018 года. Участок улицы Первомайской от Горького до Карла Либкнехта будут ремонтировать с 21.00 до 06.00 с 22 по 30 мая 2018 года.
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