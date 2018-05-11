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В Туринске агент страховой компании «Югория» оштрафован за навязывание допуслуг

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. В Туринске агент страховой компании «Югория» оштрафован за навязывание гражданину дополнительных договоров страхования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Поводом для проверки послужило заявление местного жителя в надзорное ведомство о том, что при обращении его к сотруднику компании АО «ГСК «Югория» с просьбой о заключении договора ОСАГО на автомобиль страховой агент отказалась его оформлять без заключения дополнительной услуги по страхованию жизни или жилья.



По данному факту в отношении страхового агента прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 15.34.1 КоАП РФ «Навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».



«Юридически значимым обстоятельством, послужившим основанием для возбуждения в отношении страхового агента дела об административном правонарушении, являлась диктофонная запись разговора заявителя и страхового агента», — отмечают в прокуратуре.



По результатам рассмотрения постановления надзорного ведомства Уральское главное управление Центрального банка РФ страховой агент признана виновной в совершении административного правонарушения, и ей назначен штраф в размере 25 тыс. руб.



Кроме того, в адрес АО «ГСК «Югория» по данному факту прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого агентский договор со страховым агентом был расторгнут.

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