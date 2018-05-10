Кризис

Годовая инфляция в Свердловской области в апреле ускорилась до 2,2%

Годовая инфляция в Свердловской области в апреле 2018 года составила 2,2% против 2% в марте. Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 1,9%, непродовольственные — на 2,3%, алкоголь — на 3,2%, услуги — на 2,2%.



По сравнению с февралем 2018 года инфляция на Среднем Урале составила 0,3%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: