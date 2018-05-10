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Почти 50% опрошенных россиян выступает за запрет в стране профессионального футбола

УрБК, Москва, 10.05.2018. 49% опрошенных россиян считают, что в стране нужно запретить профессиональный футбол, и освободившиеся деньги направить на развитие детского спорта. Об этом говорится в исследовании портала Superjob.



28% россиян высказались против запрета профессионального футбола. 23% не определились со своей позицией.



«При этом среди мужчин, ответивших утвердительно, оказалось 53%, женщин — только 44%. Наибольшую поддержку — 52% — предложение о перераспределении средства в пользу детского спорта получило у мужчин в возрасте от 25 до 34 лет», — говорится в исследовании.

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