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Почти 50% опрошенных россиян выступает за запрет в стране профессионального футбола

10 май 2018 (17:47)

УрБК, Москва, 10.05.2018. 49% опрошенных россиян считают, что в стране нужно запретить профессиональный футбол, и освободившиеся деньги направить на развитие детского спорта. Об этом говорится в исследовании портала Superjob.

28% россиян высказались против запрета профессионального футбола. 23% не определились со своей позицией.

«При этом среди мужчин, ответивших утвердительно, оказалось 53%, женщин — только 44%. Наибольшую поддержку — 52% — предложение о перераспределении средства в пользу детского спорта получило у мужчин в возрасте от 25 до 34 лет», — говорится в исследовании.

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