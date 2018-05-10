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За пять лет количество фермерских организаций на Среднем Урале сократилось на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. С 2013 по 2017 годы количество крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП), занимающихся производством продукции животноводства на территории Свердловской области, сократилось на 4,8%, до 420 ед. на 1 января 2018 года. Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом в 2017 году о посевах сельскохозяйственных культур отчитались 660 КФХ и ИП, а о сборе урожая — 686.



Объем производства продукции фермерами составил 5 млрд 182,2 млн руб. в фактически действовавших ценах, это самый низкий показатель среди регионов УрФО. В том числе по продуктам растениеводства фермеры получили 3 млрд 844,7 млн руб., животноводства — 1 млрд 337,5 млн руб. В целом за 2013-2017 годы производство сельхозпродукции КФХ и ИП региона в стоимостной оценке выросло в 1,6 раза.



Всего в 2017 году КФХ и ИП Свердловской области произвели 15,7% от общего объема произведенной на Урале такими организациями сельхозпродукции. При этом доля КФХ и ИП в производстве продукции сельского хозяйства Свердловской области в прошлом году составила 6,7%.

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