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Илон Маск стал членом Лондонского королевского общества

Инженер и предприниматель Илон Маск стал членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Об этом сообщается на сайте научного сообщества.



Маска признали одним из 50 выдающихся ученых, которых приняли в Королевское общество «за их исключительный вклад в науку».



«Илон Маск международно признанный инженер, изобретатель и предприниматель, который вдохновляет ученых, новаторов и мыслителей по всему миру. Он олицетворяет настоящее стремление к изменению мира в областях космических путешествий, электрического транспорта, солнечной энергии, дешевых интернет-спутников и сверхзвукового наземного транспорта», — говорится на сайте.

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