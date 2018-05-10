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Саудовская Аравия может разработать ядерное оружие

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейрзаявил, что страна обзаведется ядерным оружием, если Иран перезапустит ядерную программу. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.



«Мы сделаем все, что потребуется, чтобы защитить наших людей. Мы неоднократно заявляли, что если у Ирана появится ядерное оружие, то мы ответим им тем же», — сказал Адель аль-Джубейр, передает портал «Газета.ру».



Он добавил, что иранская ядерная сделка изначально была несовершенной и никак не влияла ни на разработку баллистических ракет, ни на поддержку Ираном терроризма. Также министр подчеркнул, что Саудовская Аравия не хочет обзаводиться собственной ядерной бомбой, но стране придется отреагировать таким способом на возможные действия Ирана.



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