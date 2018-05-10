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ФАС возбудила дело против Центра медицинских осмотров в Нижнем Тагиле
10 май 2018 (16:54)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Управление ФАС Свердловской области возбудило уголовное дело по факту распространения рекламы «Центра медицинских осмотров» в помещениях ГАУЗ Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город Нижний Тагил» с нарушением федерального законодательства.
Как выяснили специалисты антимонопольного органа в ходе проверки, реклама центра распространялась без предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации у специалиста. При этом перечисленные в рекламе услуги могут принести вред здоровью (УЗИ, ЭКГ).
При этом согласно федеральному законодательству, реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.
Ответственность за нарушение указанных требований несет как рекламодатель, так и рекламорапространитель. Предполагаемым рекламодателем является ООО «Кабинет медицинских осмотров». Рекламораспространитель в настоящее время не установлен.
Как выяснили специалисты антимонопольного органа в ходе проверки, реклама центра распространялась без предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации у специалиста. При этом перечисленные в рекламе услуги могут принести вред здоровью (УЗИ, ЭКГ).
При этом согласно федеральному законодательству, реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.
Ответственность за нарушение указанных требований несет как рекламодатель, так и рекламорапространитель. Предполагаемым рекламодателем является ООО «Кабинет медицинских осмотров». Рекламораспространитель в настоящее время не установлен.
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