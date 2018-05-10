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Официальный курс доллара США снизился на 48 коп., евро — на 86 коп.

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 мая 2018 года. Курс долл. США снизился на 48 коп., до 62,52 руб., евро — на 86 коп., до 74,18 руб.

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