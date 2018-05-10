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Годовая инфляция в Свердловской области в апреле ускорилась до 2,2%
10 май 2018 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Годовая инфляция в Свердловской области в апреле 2018 года составила 2,2% против 2% в марте. Об этом сообщает Свердловскстат.
Продовольственные товары за год подорожали на 1,9%, непродовольственные — на 2,3%, алкоголь — на 3,2%, услуги — на 2,2%.
По сравнению с февралем 2018 года инфляция на Среднем Урале составила 0,3%.
Продовольственные товары за год подорожали на 1,9%, непродовольственные — на 2,3%, алкоголь — на 3,2%, услуги — на 2,2%.
По сравнению с февралем 2018 года инфляция на Среднем Урале составила 0,3%.
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