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Подписан указ о внесении изменений в перечень показателей для оценки эффективности органов местного самоуправления

УрБК, Москва, 10.05.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный указом президента РФ от 28 апреля 2008 года». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Перечень критериев дополнен результатами независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований.



Указ президента РФ вступает в силу с 1 января 2019 года.

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