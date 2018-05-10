Новости дня
Подписан указ о внесении изменений в перечень показателей для оценки эффективности органов местного самоуправления
10 май 2018 (16:05)
УрБК, Москва, 10.05.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный указом президента РФ от 28 апреля 2008 года». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Перечень критериев дополнен результатами независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований.
Указ президента РФ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Перечень критериев дополнен результатами независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований.
Указ президента РФ вступает в силу с 1 января 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Подписан указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга
- Грызлова исключили из СБ России
- Александр Мишарин возвращается к исполнению обязанностей губернатора Свердловской области
- Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об оценке качества работы местных властей в сфере энергосбережения и энергоэффективности.
- Население Челябинской области оценивает эффективность деятельности глав муниципальных образований на уровне прошлого года