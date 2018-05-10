Академический отметил День Победы

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

В Академическом районе Екатеринбурга 8 мая состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине Дня Победы. Традиционное шествие «Бессмертного полка» и высадку деревьев на аллеях у школ дополнили митинг и праздничный концерт. Около 3 тыс. жителей и гостей района всех возрастов вышли на улицы, чтобы принять участие в одном из важнейших для россиян праздников.Сотни детей и взрослых прошли в колоннах «Бессмертного полка» по улице Краснолесья, по аллее Веры, Надежды, Любви и по аллее Победы. Участники шествия в Академическом несли портреты не только тех, кто сражался на поле боя, но и тружеников тыла, которые также внесли свой вклад в победу. Возглавили колонну ветераны военных действий и тыловики. Школьники пронесли по улицам района самую длинную в городе георгиевскую ленту.Одновременно в честь знаменательной даты на аллеях у школ № 16, 19 и 23 дети Академического вместе с родителями, бабушками и дедушками, а также представителями власти высадили 73 дерева. Отметим, что озеленение района в канун Дня Победы также стало доброй традицией.«Мы чтим героев, восхищаемся их подвигом. Чтим трудовой героический вклад уральцев в победу. Мы будем достойны их памяти. Старшее поколение смотрит сейчас на наших ребят и верит, что они с честью пронесут высокое знамя победы через все годы во имя жизни всего российского народа», — сказал в ходе праздника член совета директоров АО «РСГ Академическое» Алексей Воробьев.После шествия все его участники, а также те, кто занимался высадкой деревьев, собрались на межшкольном стадионе школ № 16 и 19, где прошел митинг, посвященный подвигу ветеранов. С приветственными словами к жителям района обратились почетные гости и руководители Академического, среди них — глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, генеральный директор АО «РСГ Академическое» Виктор Кривошеин, председатель совета директоров компании Виктор Киселев, депутат городской думы, генеральный директор УК «Академический» Николай Смирнягин.«Мы никогда не забудем тех людей — наших дедов, которые остановили врага. Вечная им память. Мы помним о тех, кто выжил в страшной войне, кто не ожесточился, кто строил мирную жизнь, восстанавливал нашу страну и сделал ее могучей. Ветеранов осталось очень мало. Мы должны не только помнить о них, но и окружить заботой», — подчеркнул Виктор Кривошеин.Память погибших в Великой Отечественной войне, а также всех ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня, участники акции почтили минутой молчания.После митинга для жителей и гостей района состоялся концерт с участием школьников Академического — вокальных студий, танцевальных коллективов, а также секции самбо. В программу праздника вошли показательные выступления и выставка РООСО «Федерация авиамоделизма», в ходе которых юные конструктора запустили в небо десятки моделей самолетов.Отметим, что традиция проводить в Академическом мероприятия, посвященные Дню Победы, накануне 9 мая, по мнению участников праздника, способствует объединению всех жителей района. При этом старшие поколения помогают детям и молодежи узнать больше о Великой Отечественной войне, почувствовать глубину трагедии, задевшей практически каждую семью, и в то же время научиться ценить мир и благополучие — в стране, в городе, в своем районе.