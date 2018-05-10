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МУП «Дегтярское водо-канализационное хозяйство» не выплачивало сотрудникам 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. МУП «Дегтярское водо-канализационное хозяйство» не выплачивало своим работникам более 1,2 млн руб. в качестве зарплаты за март 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Задолженность по зарплате перед 72 работниками была обнаружена в ходе проверки. Одной из причин стал долг по договору подряда перед муниципальным предприятием сторонней организации.



После проверки надзорное ведомство направило в суд 72 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной заработной платы. Также прокуратура внесла представление директору МУП «Дегтярское водо-канализационное хозяйство» об устранении нарушений в сфере оплаты труда.



После этого задолженность перед работниками муниципального предприятия была погашена.

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