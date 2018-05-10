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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «АСК Юнит» в Екатеринбурге
10 май 2018 (15:23)
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «АСК Юнит» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 8 мая 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 3 млн 795 тыс. руб.
Напомним, ООО «АСК Юнит» зарегистрировано в 2013 году. Компания осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Как указано на сайте организации, она занимается строительством и проектированием коттеджей, домов, а также ландшафтным дизайном.
Соответствующий документ поступил в суд 8 мая 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 3 млн 795 тыс. руб.
Напомним, ООО «АСК Юнит» зарегистрировано в 2013 году. Компания осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Как указано на сайте организации, она занимается строительством и проектированием коттеджей, домов, а также ландшафтным дизайном.
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