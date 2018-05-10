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В Екатеринбурге на период выставки «Иннопром» уже забронированы все четырех- и пятизвездные отели

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. На сегодняшний день в Екатеринбурге для онлайн-бронирования на период проведения выставки «Иннопром» (8-12 июля) уже недоступны номера во всех гостиницах уровня 4 и 5 звезд. Об этом сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip for Business.



При этом остановиться в гостиницах не получится как на все время мероприятия (4 ночи), так и на меньший срок (1, 2 или 3 ночи).



Тем, кто планирует посетить «Иннопром», но пока не решил вопрос с размещением, предстоит выбирать из гостиниц уровня 1, 2 и 3 звезды (в десяти средствах размещения такого уровня пока еще есть места). Либо воспользоваться предложениями неклассифицированных средств размещения — чуть больше тридцати гостиниц «без звезд» еще располагают местами на весь период выставки.



«Каждый год во время «Иннопрома» мы видим высокий спрос на четырех- и пятизвездочные гостиницы. Мероприятие привлекает в Екатеринбург большое количество участников уровня руководителей и топ-менеджеров компаний, поэтому качественный номерной фонд бронируется в первую очередь. Но, как показывает опыт прошлых лет, ближе к мероприятию загрузка и других гостиниц Екатеринбурга будет близка к 100%. Отмечу также, что отельеры сами регулируют доступность номеров в системах онлайн-бронирования. Поэтому возможно, что какое-то количество свободных номеров в гостиницах 4 и 5 звезд еще есть, но их рассчитывают продать предприятиям напрямую, либо реализовать через организаторов выставки», — рассказал директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков.

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