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Суд рассмотрит иск о банкротстве НПК «Уралвагонзавод»

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 8 мая 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Дельтасвар», сумма исковых требований составляет 43 млн 849 тыс. руб.



Отметим, что в ноябре 2017 года компания в судебном порядке требовала с НПК «Уралвагонзавод» 42 млн 644 тыс. руб. В материалах дела указано, что ООО «Дельтасвар» поставило в адрес корпорации продукцию на сумму 41 млн 400 тыс. руб., однако оплату за него так и не получило.



В феврале 2018 года суд удовлетворил требования истца, апелляционная инстанция оставила соответствующее решение в силе.

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