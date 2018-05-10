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Россельхознадзор обнаружил на Среднем Урале несанкционированную свалку площадью свыше 5 тыс. кв. м.

10 май 2018 (13:27)

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Пригородном районе Свердловской области.

Как сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, свалку площадью 5 тыс. 163 кв. м. госинспектор нашел в ходе планового рейдового осмотра земельных участков сельскохозяйственного назначения по маршруту город Новоасбест — село Петрокаменское Пригородного района.

В действиях собственников (арендаторов и других лиц) усматриваются признаки составов административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.6, частью 2 статьи 8.7КоАП РФ.

В настоящее время устанавливается категория земель и правообладатели земельного участка.

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