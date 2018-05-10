Дайджест
Польша начала расследование в отношении участников «Северного потока-2»
10 май 2018 (13:26)
Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) начало антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» и пяти компаний, финансирующих «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте UOKiK.
В 2016 году Польша не разрешила участникам проекта создать совместное предприятие для строительства газопровода на территории страны. После этого «Газпром», Shell, Uniper, Wintershall и другие участники консорциума отозвали соответствующую заявку.
Как полагает UOKiK, несмотря на это, компании все же продолжили финансирование строительства «Северного потока», что считается нарушением антимонопольного законодательства. Если данный факт подтвердится, консорциуму грозит штраф до 10 процентов от суммы годового оборота.
В 2016 году Польша не разрешила участникам проекта создать совместное предприятие для строительства газопровода на территории страны. После этого «Газпром», Shell, Uniper, Wintershall и другие участники консорциума отозвали соответствующую заявку.
Как полагает UOKiK, несмотря на это, компании все же продолжили финансирование строительства «Северного потока», что считается нарушением антимонопольного законодательства. Если данный факт подтвердится, консорциуму грозит штраф до 10 процентов от суммы годового оборота.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Участникам «Северного потока-2» пригрозили санкциями
- Защитники природы потребовали от Германии отказаться от «Северного потока-2»
- Группа ЧТПЗ отгрузила первую партию ТБД для строительства «Северного потока-2»
- Евросоюз одобрил строительство «Северного потока-2»
- Строительство «Северного потока-2» стартует в 2018 году