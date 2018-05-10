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Китайские стелс-истребители прошли первые боевые испытания

Китайские стелс-истребители пятого поколения J-20 прошли первые боевые испытания. Об этом сообщил агентству «Синьхуа» представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ (Shen Jinke).



«Это поможет ВВС еще лучше выполнять свои обязанности по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности Китая», — подчеркнул он.



Уточняется, что испытания проводились над океаном, в них также приняли участие и другие истребители, в том числе многоцелевой J-16 и тактический J-10C.

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