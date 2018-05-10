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«Тосно» не будет участвовать в Лиге Европы

Футбольный клуб «Тосно», ставший победителем розыгрыша Кубка России, не сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщил глава отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин, его слова приводит «Чемпионат.com».



«Футбольный клуб «Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках. Таким образом питерский клуб никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы», — сказал Летин.



Ранее 9 мая «Тосно» обыграл курский «Авангард» в финале Кубка России. Матч состоялся в Волгограде и завершился победой команды Дмитрия Парфенова со счетом 2:1. Решающий мяч на 80-й минуте встречи забил Резван Мирзов.

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